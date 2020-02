PopBari, M5S: "Profondi dubbi su Carrus, si valuti la revoca"

"La nomina di Cristiano Carrus come Chief financia Officer di Banca Popolare di Bari genera perplessità e profondi dubbi. La nomina dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca, posta in liquidazione e noto alle cronache per il maxi stipendio da 1,5 milioni di euro, in un ruolo dirigenziale della Popolare di Bari, anch'essa commissariata da Banca d'Italia, dimostra l'incapacità del sistema della finanza italiano di autoriformarsi. Un Paese come l'Italia non può restare paralizzato in un'autoreferenzialità di bottega. Per tali ragioni riteniamo opportuno che si valuti la revoca della nomina. Sia chiaro, se l'obiettivo è che tutto cambi perché nulla cambi, noi non ci stiamo". Così in una nota i membri della commissione Finanze della Camera del MoVimento 5 Stelle.