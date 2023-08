Poste, il generale De Rinaldis per far volare Air Cargo. Obiettivo la ripartenza dell'utile

L'ex direttore generale di Alitalia Maurizio De Rinaldis nominato presidente di Air Cargo, la compagnia aerea di Poste Italiane

Un altro generale, ma questa volta già capo delle Frecce Tricolori, alla presidenza di Poste Air Cargo, la compagnia aerea controllata da Poste Italiane. Qualche giorno fa, infatti, Maurizio De Rinaldis è succeduto nella carica al generale Fortunato Di Marzio, peraltro nominato poche settimane prima al posto di Renato Greco.

De Rinaldis nato a Roma nel 1965 e cresciuto a Rotonda (Basilicata), entra a far parte dell’Accademia Aeronautica nel corso “Centauro IV” (1983-87). Alla fine degli studi viene trasferito alla Seppard Air Force (Texas) e nella base aerea americana consegue il brevetto di pilota militare, successivamente si trasferisce in Gran Bretagna per l'abilitazione del Panavia Tornado e viene assegnato al 6° Stormo di Ghedi.

Partecipa alla guerra del Golfo nel 1991 e due anni dopo entra a far parte delle Frecce Tricolori e dal 2000 al novembre 2003 ha ricoperto il ruolo di comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, venendo promosso a colonnello durante il ruolo. Congedatosi dall'Aeronautica nel 2005 col grado di generale di brigata, nel 2012 e nel 2014 è stato direttore del Roma International Air Show e ad oggi conta più di 7.000 ore volo su velivoli civili e militari.