Premio Sustainability Award assegnato al gruppo Piramis

Premio Sustainability Award al gruppo Piramis

Il gruppo Piramis si è aggiudicato il Premio Sustainability Award. Il gruppo, nato nel 2002, ad oggi conta 11 società e oltre 1.000 persone fra collaboratori e dipendenti, coprendo tutte le regioni d’Italia, si occupa di servizi e consulenze per le aziende, contando oltre 60.000 clienti e producendo un fatturato generato per i partner di oltre 250 milioni di euro. Questa la motivazione dell’importante riconoscimento:

“Per aver dimostrato la capacità di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori del Paese per una così nobile causa. È premiata la capacità dell’azienda di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.”

Piramis Group ha ottenuto inoltre il punteggio più elevato, posizionandosi in prima posizione in campo social (ESG), ovvero eccellendo per l’attenzione alla sicurezza, ai diritti, al benessere e alla crescita delle persone e per il sostegno alle comunità locali. Per Piramis la sostenibilità è una parola chiave della mission aziendale, che si traduce in un impegno iniziato già agli albori e che si esprime al meglio con le parole dell’AD Davide Possi: “ Essere imprenditore ha un significato profondo, è un modo di vedere il lavoro in una prospettiva sociale: è un impegno nei confronti di se stessi, della propria famiglia e delle persone con le quali vivi e lavori”.

I progetti in essere riguardano la sostenibilità a 360° e sono più di 30, solo per citarne alcuni ricordiamo la riqualificazione e valorizzazione della Grotta di S.Giovanni in Sardegna che è stata riconosciuta come la grotta carrabile più lunga al mondo ed è un monumento naturale dal valore storico e naturalistico. Sul lago di Garda, invece è stata data nuova vita a Borgo Machetto, Head Quarter di Piramis che sponsorizza un nuovo concetto di lavoro basato sullo sviluppo del connubio tra il lavoro e il contesto lavorativo dato da 180mila mq di parco.

Altro faro è l'operato di Piramis onlus che sostiene situazioni di particolare disagio, difficoltà e che necessitano di percorsi di integrazione e/o sviluppo. Altri progetti importanti e che riguardano la parte green in senso più stretto sono lo sviluppo e la tutela dei 90 ettari all'interno del Parco Marganai e la creazione della Foresta Piramis di 1000 alberi piantati in zone sottosviluppate dove la popolazione può in questo modo avere un lavoro e immaginare anche un futuro migliore.

Tutti i progetti in essere vengono abbracciati da collaboratori e non, e fanno di Piramis Group un traino affinché la cultura della sostenibilità possa fiorire ovunque si provi a piantarne un seme. É infatti il 3° anno consecutivo che Piramis Group vince il premio “Sustainability Award”, rientrando tra le top 100 performers; questo riconoscimento dà ragione e sono la risposta al commento dei due soci fondatori Davide Possi e Filomena Cossu alla serata delle premiazioni dell'11 ottobre a Palazzo Mezzanotte in Borsa a Milano: “È una sfida che non possiamo permetterci di non cogliere, lo dobbiamo alle generazioni future.”