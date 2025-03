Preziosi, il re dei giocattoli ci ripensa. Niente aumento di capitale per la sua società

Preziosi, niente aumento di capitale per la sua società

Enrico Preziosi, patron del gruppo Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa Calcio, fa dietrofront sull’aumento di capitale della sua holding. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Mathias Bastrenta s’è presentato Carlo Rigamonti per guidare l’assemblea dei soci della E.P. Preziosi Participations di cui lo stesso Preziosi è azionista unico.

La riunione ha deliberato la revoca dell’aumento di capitale varato lo scorso 5 dicembre per un valore massimo di 100mila euro senza sovrapprezzo, da offrire a terzi e da sottoscrivere entro la fine di quest’anno. Il capitale, quindi, resta fissato a 50mila euro. Va segnalato che la holding di Preziosi s’era sottoposta mesi fa a una “cura dimagrante” quando da società per azioni era stata trasformata in società a responsabilità limitata.