PreziosiFood in vendita, gli snack fanno gola a Pepsico e SanCarlo

Da San Carlo a PepsiCo: ecco chi punta a prendersi Preziosi Food

Cresce l'interesse degli investitori per Preziosi Food, noto produttore di snack salati, in vista di un possibile cambio di proprietà. Attualmente, i principali azionisti di Preziosi Food sono i fondi Hat e Vertis, che detengono il 57,13% delle azioni, mentre il restante 42,87% è diviso tra Grani & Partners e i soci Vito Spada e Donato D'Alessandro.

Nonostante il processo di vendita del gruppo degli snack salati, non abbia ancora preso il via, diversi operatori industriali internazionali e fondi di investimento stanno considerando di partecipare all'asta una volta avviata. Secondo fonti di mercato riportate da MF-Milano Finanza, il parterre degli interessati include importanti attori come Dea Capital e il Fondo Italiano d'Investimento tramite il veicolo Fondo Italiano Agri & Food, oltre a un altro significativo fondo di private equity italiano e a gruppi italiani come San Carlo, nonché a operatori internazionali come PepsiCo, Valeo Foods e Intersnack.

I due fondi di private equity Hat e Vertis hanno sostenuto l'azienda durante una fase critica nel 2017, quando si trovava in una situazione di tensione finanziaria e aveva rotto i covenant con le banche. Il salvataggio ha portato alla cessione nel 2019 della controllata Dolci Preziosi a Cerealitalia, avviando un percorso di crescita che ha visto il gruppo raggiungere ricavi per 86 milioni di euro nel 2023, con un Ebitda di circa 8,6 milioni, evidenziando un margine del 10%, leggermente al di sopra della media di settore.

La crescita di Preziosi Food si inserisce in un contesto di mercato in continua espansione, specialmente nel settore degli snack. Dopo lo scoppio della pandemia, il settore snack è arrivato a valere oltre 250 miliardi di dollari, con l'Italia che rappresenta oltre 1,5 miliardi di questo mercato. Attualmente i principali protagonisti del settore, tra cui Preziosi Food, Amica Chips, gruppo Pata e San Carlo, stanno contribuendo in modo significativo a questa crescita.