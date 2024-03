Prima Assicurazioni, stop (per ora) all'aumento di capitale e ai nuovi soci

L'aumento di capitale e l'entrata di un nuovo partner in Prima Assicurazioni, una società specializzata nella vendita online di polizze assicurative, sono temporaneamente sospesi. Secondo fonti non ufficiali, il consiglio di amministrazione avrebbe deciso di posticipare l'introduzione di un nuovo azionista minoritario e l'iniezione di nuove risorse finanziarie ai prossimi mesi. Questa decisione mira a sfruttare al meglio la crescita sorprendente che Prima Assicurazioni ha registrato nel 2023 e prevede di continuare nel 2024, oltre le previsioni. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l'azienda ha superato le aspettative nel 2023, con una raccolta di premi lordi di oltre 880 milioni di euro (+30% rispetto all'anno precedente). Per il 2024, si prevede ancora una crescita a doppia cifra, con l'obiettivo di raggiungere un miliardo di euro entro la fine dell'anno. Nel 2023, Prima ha anche registrato una redditività a doppia cifra e ha concluso l'anno con un portafoglio di oltre 3 milioni di clienti attivi.

Di fronte a questi risultati migliorati, il consiglio di amministrazione e gli azionisti di Prima hanno deciso di sospendere temporaneamente il processo di cessione di una quota minoritaria dell'azienda, anche se sembra che questa mossa sia solo un rinvio e che porterà a una valutazione più alta per la società. Da diversi mesi, J.P. Morgan sta gestendo un processo competitivo per conto degli azionisti, al fine di individuare un nuovo partner con una quota minoritaria significativa (tra il 30% e il 40%), che sarà ottenuta in parte tramite un aumento di capitale e in parte attraverso la cessione di azioni. Il processo era giunto alle fasi finali, e il private equity americano Warburg Pincus sembrava essere in vantaggio rispetto all'investitore londinese Apis Partners, dopo una selezione tra i potenziali investitori.

Il nuovo azionista avrebbe dovuto fornire fondi anche per sostenere l'espansione internazionale del gruppo. Attualmente, il principale azionista di Prima Assicurazioni è l'imprenditore Teodoro D'Ambrosio, che possiede il 48%. Il fondo americano Blackstone detiene il 27%, mentre la banca d'affari americana Goldman Sachs possiede il 15%. Un altro 8% è in mano al top management, con l'amministratore delegato George Ottathycal che possiede una parte significativa. Tra gli altri azionisti, c'è anche il gruppo americano Carlyle Credit, che detiene circa il 2% delle azioni.