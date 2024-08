Problemi di rete in redazione: il Messaggero non esce in edicola

Disservizi Fastweb, Il Messaggero non è in edicola: ecco che cosa è successo

Volano gli stracci tra il Gruppo Caltagirone e Fastweb. La società che edita, tra gli altri, il Messaggero, imputa alla tlc guidata da Walter Renna - che recentemente ha rilevato Vodafone Italia - di aver prodotto un disservizio tale da aver impedito di portare in edicola lo storico quotidiano romano e non solo.

Fastweb ha prontamente rilasciato una dichiarazione scusandosi per l’inconveniente. "In riferimento al disservizio verificatosi la scorsa notte, che ha causato per alcune ore una parziale indisponibilità dei servizi per alcuni clienti Enterprise, ci scusiamo profondamente per i disagi subiti", ha spiegato la società. "Dalle verifiche dei nostri tecnici, che sono intervenuti tempestivamente per il ripristino, è emerso che l’interruzione del servizio è stata causata da un malfunzionamento imprevisto del sistema di gestione dell’impianto di condizionamento in uno dei Datacenter di Milano".

Il quotidiano del Gruppo Caltagirone ha fatto sapere che già due mesi fa si era verificato un simile guasto, causando numerosi disagi all’azienda. "L’inaffidabilità di Fastweb ha costretto Il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, e Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell’edizione odierna. Il Gazzettino, invece, è uscito in versione incompleta. Un grave danno per i nostri lettori, per l'azienda e per i giornalisti che ogni giorno garantiscono un’informazione capillare sui fatti italiani e del mondo", scrive il Messaggero sul proprio sito online.

E aggiunge lamentando un "disservizio indipendente dalla nostra volontà, esattamente come successo 50 giorni fa, c’è un guasto al sistema che Fastweb non è riuscita a risolvere con prontezza. Il blackout è cominciato ieri alle 23 ed è stato risolto soltanto dopo 12 ore. Il malfunzionamento ha condizionato oggi anche il lavoro della redazione web, impossibilitata ad aggiornare i lettori in tempo reale a causa del totale crash del sistema agenzie."

"L’amministratore di Fastweb, Walter Renna, ricorda sempre che la sua azienda offre il collegamento più veloce che ci sia in Italia. Peccato che il suo gruppo non abbia neppure una rete adeguata di protezione e di backup, una negligenza che dimostra l'inaffidabilità del suo sistema". E conclude scrivendo: "Non a caso il sito DownDetector ha raccolto non poche lamentele tra gli utenti di Fastweb, in relazione ai servizi offerti. Si parla di intelligenza artificiale e di algoritmi ad alta velocità, ma in Italia ancora si combatte con linee telefoniche e annessi sistemi inefficienti."