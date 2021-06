Pubblicità, boom di investimenti sul web ad aprile: +60,1%

Continua il trend di crescita della pubblicità online iniziato già nel 2020 durante la pandemia: boom degli investimenti pubblicitari digitali ad aprile 2021 che segnano un +60,1% su anno. Il dato arriva dall'Osservatorio Fcp Assointernet pubblicato su Prima Online che segnala come tale crescita porta il dato progressivo del primo quadrimestre dell'anno ad un aumento del +17,7%. ''Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell'ambito dell'Osservatorio Fcp Assointernet registrano ad aprile 2021 una crescita del +60,1% che porta il dato progressivo del primo quadrimestre dell'anno, ad un risultato in aumento del +17,7%. Tale dato - prosegue Prima - risulta ancora più significativo, consolidando peraltro quanto già avvenuto nel mese di marzo, se confrontato con i dati relativi al 2019. Infatti il mese di aprile 2021 evidenzia, rispetto al mese omologo del 2019, un convincente incremento del +9,3%".

Le analisi in termini di Device confermano a marzo 2021 gli ottimi risultati generati sia dal comparto ''Desktop/Tablet'' (+53,2%) che dagli smartphone (+73,1%). Ad aprile risulta particolarmente rilevante la crescita della fruizione dei contenuti pubblicitari tramite ''App'' (+110,5%), restando comunque in sensibile crescita anche la fruizione in modalità ''Browsing'' (+57,0%). Per la prima volta dall'inizio dell'anno tutti i Settori merceologici evidenziano una crescita, con alcuni comparti particolarmente brillanti come Abbigliamento, Automotive e Distribuzione.