Pubblicità, Nutella sfida la Nocciolata: Ferrero perde la causa contro Rigoni

Sentenza in Francia: la filiale della multinazionale piemontese dovrà pagare 10mila euro ai concorrenti che aveva accusato di “denigrazione”

Finale amaro per Ferrero: Nutella ha perso in tribunale contro Nocciolata Rigoni. Lo scrive il Fatto Alimentare. "È successo in Francia, dove Ferrero aveva portato in tribunale l’azienda concorrente per uno spot televisivo che evidenziava l’assenza dell’olio di palma nella crema di nocciola firmata Rigoni. Ma, come riporta il magazine dei consumatori Que Choisir, il colosso di Alba ha perso il ricorso e ha ottenuto l’effetto collaterale di riportare sotto i riflettori la questione dell’olio di palma", si legge.

Lo spot di Rigoni, si legge sul sito online, "risale al periodo 2019/20 e promuoveva la Nocciolata, crema alla nocciola concorrente della Nutella (che in Francia detiene il 66% del mercato del settore). La pubblicità metteva in risalto la produzione biologica della Nocciolata e l’assenza dell’olio di palma. Questo aspetto era sottolineato dalla presenza nello spot di un orango (specie simbolo della deforestazione causata dalle piantagioni di palme da olio) che si rilassava insieme a una donna e a suo figlio su un’altalena in giardino".

Sebbene lo spot non menzionasse mai Nutella, Ferrero ha interpretato questa insistenza sul tema dell’olio di palma come un attacco velato al suo prodotto. A questo punto, l’azienda ha deciso di portare Rigoni di Asiago in tribunale per “denigrazione e parassitismo”. Nell’ordinamento francese si parla di parassitismo quando un’impresa "sfrutta la notorietà di un’altra azienda rinomata a suo beneficio. Secondo Ferrero, quindi, per promuovere la Nocciolata Rigoni avrebbe utilizzato la fama di Nutella, denigrandola allo stesso tempo". La giustizia francese ha dato torto a Ferrero, che ha perso sia in primo grado che in appello: ora, conclude il sito online, "la filiale francese di Ferrero è stata condannata a pagare a Rigoni Di Asiago France 10mila euro di risarcimento".