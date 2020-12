Pulsee (Axpo): il pranzo di Natale inquina quanto un volo Milano-Londra

Si parte dalla spesa, ma si passa anche per l’energia. Pulsee, energy company full digital di Axpo Italia, propone il servizio Zero Carbon Footprint, per compensare l’impatto sull’ambiente acquistando certificati green ed essere totalmente carbon-free

Un pranzo di Natale per quattro persone è in grado di produrre circa 150 kg di Co2 – equivalente a un passeggero in volo da Milano a Londra. È quanto emerge da uno studio di Pulsee, operatore green e digitale di luce e gas afferente ad Axpo.

Un piccolo antipasto a base di tartine e salumi (300 grammi di salame equivalgono a 5 chili di Co2 emessa per produrlo), il classico piatto di cappelletti in brodo (una sola porzione costa 4 chili di Co2), l’arrosto lasciato sul fuoco per oltre due ore (un chilo di produzione di carne bovina genera circa 15 kg di co2), l’acquisto di frutta importata come noci e datteri (1 kg di noci in arrivo dal Sud America percorrendo 11 mila km ne produce 15 kg), contorno, acqua minerale, panettone e prosecco raffreddato in frigo a 5°C.

Oggi esistono moltissimi strumenti per tutelare l’ambiente senza rinunciare ai piaceri del Natale: scelte più consapevoli, come la selezione di un menù con meno carne, più frutta e verdura e altri generi alimentari freschi e facilmente rintracciabili a km zero, ma anche l’energia giusta.

Pulsee, operatore per le utenze domestiche 100% digitale di Axpo Italia, propone la Zero Carbon Footprint: un servizio che permette di compensare il proprio impatto sull’ambiente acquistando certificati green per la produzione di energia ed essere così totalmente carbon-free.

Pulsee, attraverso una piattaforma accessibile e intuitiva con servizi integrati su misura, propone un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la libertà di scegliere, la semplicità di fruizione, il consumo sostenibile.

Il servizio Zero Carbon Footprint è completamente gratuito per chiunque sottoscriva, entro il 31 gennaio 2021, una fornitura luce e/o gas Pulsee, proprio in occasione del Natale 2020. La promozione prevede anche uno sconto in bolletta del 25% sulla componente energia per 12 mesi (www.pulsee.it). Per aderire alla promozione bisognerà inserire il codice REGALO25 nell’apposito campo nell’area del sito Pulsee dedicata all’attivazione.

Al costo di un caffè al mese Pulsee permette inoltre di accedere ad altri servizi che, oltre a fornire energia completamente sostenibile, ne certificano l’origine garantendone la provenienza da fonti rinnovabili (opzioni MyGreen Energy - Adotta un impianto e MyGreen Energy – Gas Certification).

In collaborazione con Andrea&Michele di Radio Deejay, Pulsee pensa anche alle colonna sonora. Dall’11 dicembre sarà disponibile sul canale Pulsee di Spotify la Pulsee Xmas Playlist.