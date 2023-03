Puma e Rihanna di nuovo insieme. Il brand celebra un 2022 da record (+18,9%)

Il ritorno di fiamma con Rihanna non è l’unica notizia degna di nota per Puma che ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 8,46 mld di euro

"She’s back". Con queste parole postate su Instagram Arne Freundt, ceo di Puma, ha attirato l’attenzione globale sul marchio di sportswear. Il manager fa riferimento al ritorno della collaborazione con il fashion brand Fenty fondato da Rihanna. Il post pubblicato sui social aggiunge solo "Coming soon", lasciando i fan in attesa di una data ufficiale.

L’artista, star del recente halftime show del Super Bowl, era stata direttrice creativa di una linea di abbigliamento femminile Puma nel 2014 che, in seguito, si era evoluta nella collezione Fenty x Puma. Le sneakers Creepers personalizzate dalla pop star andarono sold out in poche ore e le sfilate a Parigi e New York non furono solo dei successi mediatici ma riuscirono a trainare le vendite della label. La partnership tra Rihanna e Puma si è conclusa nella primavera del 2018.

Il 2022 è stato un anno da record per Puma

Il ritorno di fiamma con Rihanna non è l’unica notizia degna di nota per Puma che ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 8,46 miliardi di euro, in aumento del 18,9% a cambi costanti (+24,4% reported) e il più alto della sua storia. Puma ha inoltre raggiunto la somma record di 641 milioni di euro di ebit, in aumento del 15% sull’esercizio precedente. L’ebit margin è diminuito da 8,2% a 7,6% mentre l’utile netto è aumentato a 354 milioni, dai 310 milioni del 2021.

Per quanto concerne la segmentazione geografica, le Americhe rappresentano il primo mercato con vendite pari a 3,6 miliardi (+28,3%) seguite dall’area Emea (+22,5%) e dalla l’Asia Pacific (-2,2% a causa della pandemia da Covid-19). Nei 12 mesi il segmento footwear ha segnato +30,8%, l’abbigliamento ha registrato un +10,1%, mentre gli accessori sono cresciuti del 5,4 per cento.

Le vendite wholesale sono salire del 22,7% a 6,5 miliardi mentre il canale direct-to-consumer è cresciuto del 7,7% (retail +11%, e-commerce +2,2 per cento). Parallelamente l’azienda ha comunicato i dati relativi al Q4 del 2022 che ha visto un aumento di fatturato del 21,1% (+24,3% reported) a quota 2,1 milioni di euro. In mattinata il titolo di Puma ha visto una performance negativa intorno al -2 per cento.

"Il 2022 è stato un anno record per Puma. Abbiamo accelerato la nostra crescita in tutte le categorie di prodotti e in tutto il mondo nonostante un contesto di mercato volatile. Questo successo è dovuto al nostro fantastico team Puma Family e alle nostre fantastiche partnership con atleti, rivenditori e fornitori. Pur affrontando alcuni venti contrari economici nel 2023, rimaniamo affamati e porteremo avanti l’esecuzione della nostra strategia di successo. Ci concentreremo sull’aumento della forza del nostro marchio e sulla conquista di quote di mercato negli Stati Uniti e in Cina", ha dichiarato in una nota Freundt, ceo da gennaio ma in azienda da dieci anni.

Le previsioni economiche di Puma per il 2023

Per quanto concerne le previsioni sul 2023, l’azienda ha dichiarato che gli alti tassi di interesse e l’inflazione andranno a influenzare la spesa dei consumatori e i profitti annuali potrebbero diminuire. A ciò potrebbero aggiungersi le fluttuazioni delle valute e gli aumenti dei prezzi delle materie prime, oltre alle incertezze geopolitiche e macroeconomiche, legate anche alla guerra in Ucraina.

Puma si aspetta un rallentamento della crescita dei ricavi ("high single-digit"), mentre l’ebit dovrebbe risultare nel range 590-670 milioni di euro. La media, pari a 630 milioni, risulterebbe in calo del 2% rispetto al FY 2022.

Oltre al nuovo deal con Puma, Rihanna continua ad essere in prima linea nel fashion world con la linea Savage x Fenty, veicolata anche attraverso eventi spettacolari, mentre è stato sospeso l’esperimento luxury Fenty in partnership con Lvmh.