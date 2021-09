Quota 100, governo verso l'addio. Ma spunta un fondo per il pre pensionamento

Il nuovo round interno al governo rappresentato dalle due misure-bandiera del Conte I, il reddito di Cittadinanza e Quota 100. La Lega assieme a tutto il centrodestra e a Italia Viva ha da tempo dichiarato guerra al reddito, chiedendone la cancellazione. Il centrosinistra, con M5s e Pd in testa, apre invece a modifiche ma difende la natura del provvedimento. Le parti si invertono su cui e' Salvini a promettere "barricate davanti al Parlamento" per difendere la misura. "Sentiremo cosa ne pensa il presidente del Consiglio Mario Draghi", scandisce Enrico Letta: "Salvini, su questi temi, fa campagna elettorale permanente perche' sa che questa cosa non e' possibile. Sfido chiunque a dire che sia possibile" prorogare Quota 100.

Pensioni news, il governo ha dato l'impegno a non rinnovare Quota 100

"L'impegno a non rinnovare Quota 100 è stato preso con la Commissione europea all'interno dei negoziati per il Pnrr, il Recovery plan", scrive però Il Messaggero. La soluazione potrebbe essere quella di un fondo nazionale per il prepensionamento. Il progetto è stato già delineato da Claudio Durigon e fonti del Tesoro confermano al Messaggero che si tratta di un'ipotesi concreta di lavoro. "Sarebbe una misura temporanea. Rimarrebbe in vigore solo dal 2022 al 2024. Il fondo erogherebbe una prestazione pari alla pensione calcolata con gli stessi criteri di Quota 100, fino a quando il lavoratore non maturerà i requisiti necessari per passare a carico dell'Inps".

Quota 100 addio, arriva un fondo per il pre pensionamento: ecco come funziona

Per età e contributi coi quali si può uscire, "la proposta della Lega è quella di replicare i parametri di Quota 100, 62 anni e 38 di contributi" spiega il Messaggero. "Ma le soglie sia dal lato dell'età anagrafica che di quella contributiva potrebbero essere elevate per arrivare a quota 101 o 102. Comunque nel caso di un lavoratore con 62 anni e 38 di contributi, la prestazione a carico dello Stato durerebbe 4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi per le donne".