Rai Way verso la privatizzazione e si pensa a una fusione con EiTowers

Rai Way più privata, partecipazione sotto al 30%. L’interesse di Ei Towers e Cdp

Il governo si prepara a revocare le limitazioni imposte alla Rai riguardo al controllo di Rai Way, consentendo all'emittente di ridurre la propria quota azionaria al di sotto del 30%. Questa decisione risponde alle richieste avanzate dalla dirigenza della Rai nel loro nuovo piano strategico. In base a questo piano, la Rai è pronta a cedere una parte della società che gestisce le infrastrutture di trasmissione del segnale televisivo, attualmente posseduta per il 65% dalla società pubblica. La possibilità di ridurre la partecipazione era stata già concessa nel 2022 tramite un Dpcm firmato da Mario Draghi, che ha rimosso l'obbligo di mantenere la maggioranza assoluta in Rai Way.

Come riportato dal Corriere della Sera, una potenziale diminuzione della quota azionaria della Rai in Rai Way potrebbe aprire diverse possibilità. La scorsa settimana, il Ceo di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, aveva risposto alle voci riguardanti un'eventuale acquisizione di una quota in Rai Way, dichiarando che al momento "non c'è nulla", precisando che ogni operazione viene valutata in base alla sua rilevanza industriale e che valuteranno le condizioni quando si presenteranno.

Cdp potrebbe essere interessata ad acquisire il 15% del capitale, ma non è l'unica opzione considerata dalla Rai. Per esempio, l'idea di un'integrazione con Ei Towers, controllata da F2i (60%) e Media for Europe, per creare un polo nazionale delle antenne TV, è diventata più concreta dopo che un gruppo di fondi che detiene il 10% di Rai Way aveva sollecitato il Ceo Roberto Cecatto spiegando che un'integrazione potrebbe valorizzare meglio la partecipazione e garantire risorse finanziarie, incluso un possibile dividendo straordinario.

Cecatto si è detto favorevole a esplorare operazioni di consolidamento e ha dato incarico a Citigroup. La Rai vorrebbe comunque mantenere la maggioranza in un eventuale polo delle torri. Non è ancora certo se la rimozione del tetto del 30% avverrà tramite un Dpcm o se la norma verrà presentata come emendamento a un decreto. La forma definitiva è ancora oggetto di discussione.