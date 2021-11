Rdc, il 12% dei controlli porta a irregolarità. Sottratti allo Stato 174 mln

Il conto dei soldi tolti irregolarmente allo Stato per irregolarità sul Reddito di Cittadinanza è drammatico. Sottratti da quando è in vigore circa 174 milioni di euro. Figli inesistenti, coniugi dimenticati, case occultate e persino una Ferrari. Ma nel lungo elenco dei soggetti che hanno ottenuto e incassato, senza averne diritto, il reddito - si legge sul Messaggero - ci sono anche criminali. Cinque mesi di verifiche a campione sono bastati ai carabinieri per scoprire che in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, 4.839 persone percepivano i contributi destinati alle persone in difficoltà grazie a false dichiarazioni. E alcuni avevano entrate o patrimoni superiori ai 100mila euro annui.

La maggior parte dei controlli - prosegue il Messaggero - è stata eseguita dalla Guardia di finanza, che nello stesso periodo (gennaio 2020- agosto 2021) ha individuato erogazioni destinate a chi non ne aveva il diritto, per 127 milioni di euro. E così si raggiunge la cifra monstre di 174 milioni. Ai quali andrebbero, tra l'altro sommati i contributi revocati dopo le verifiche che l'Inps ha fatto in autonomia, riscontrando falsi e posizioni irregolari. Ovviamente si tratta di casi che finiscono all'esame delle procure, con denunce per truffa e falso.