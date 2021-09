Reale Mutua, mattone vicino alla vendita. Blackstone offre 1,1 miliardi

I grandi investitori sono alla finestra in attesa di capire se il megadeal sul portafoglio da 1,1 miliardi di euro di Reale Compagnia Italiana si concluderà in questi giorni. Ad avere avuto da subito l'esclusiva è stato il colosso degli investimenti americano Blackstone e, secondo le voci che si rincorrono sul mercato, la data per esercitare l'opzione di vendita sarebbe proprio la giornata di oggi. La decisione di mettere in vendita le proprietà immobiliari partita nei mesi scorsi.

Secondo le indiscrezioni, scrive Il Sole 24 Ore, in questi giorni il dossier potrebbe finire per un aggiornamento sul tavolo del consiglio di amministrazione di Reale Compagnia Italiana. Gli advisor hanno sondato il mercato prima dell'estate e poi hanno scelto Blackstone come controparte in esclusiva perchè era l'investitore piu' adatto a questa tipologia di transazioni.

La cifra che l'investitore statunitense potrebbe mettere sul piatto e' rilevante: si parla di oltre un miliardo di euro. Altri player sarebbero interessati all'operazione, ma resta prima da capire se le trattative con Blackstone arriveranno o meno alla finalizzazione nei prossimi giorni: tra i nodi da risolvere ci sono anche tematiche di tipo fiscale.

Del portafoglio immobiliare in vendita fanno parte uffici e immobili commerciali che a Milano sono situati tra piazza Repubblica e via Turati, fino a Vincenzo Monti e via Montenapoleone. Tra gli altri la sede dello studio legale Chiomenti e asset residenziali come il palazzo che ospita il bar Magenta.

Proprio in via Montenapoleone 8 ha sede anche la societa'. Uno degli asset di maggior pregio è l'immobile dove si trova la celebre pasticceria Cova, rilevata nel 2013 dal gruppo francese della moda Lvmh. Ma nel pacchetto ci sarebbero anche la Galleria Subalpina di Torino, area commerciale urbana ispirata ai tipici "passages" parigini e inaugurata nel 1874.