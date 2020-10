Recovery Fund, difficoltà nei negoziati. Gli aiuti economici solo in estate

L'emergenza Coronavirus fa paura. Il numero dei contagiati cresce in tutta Europa e di conseguenza si aggrava anche la crisi economica, dovuta ai lockdown e alle restrizioni messe in atto dai vari governi. Ma nonostante questo per il Recovery Fund i tempi non saranno brevi, - si legge su Repubblica - anzi si allungheranno ulteriormente. "Non sarà possibile avere il Recovery Fund in funzione dal primo gennaio 2021 e anche il Bilancio Ue 2021-2027 sarà ritardato con possibili ripercussioni sugli esborsi". L’allarme arriva da fonti diplomatiche europee in relazione alle difficoltà nei negoziati tra governi e Parlamento Ue per il varo dei 750 miliardi decisi a luglio.

Il rallentamento delle trattative sui 750 miliardi - prosegue Repubblica - è dovuto alle norme per vincolare il rispetto dello stato di diritto all’accesso ai fondi pretese dai nordici, ma rigettate da Ungheria e Polonia, e per le richieste dell’Eurocamera di aumentare i fondi del budget Ue in favore dei programmi bandiera, come Ricerca ed Erasmus. Dopo il round negoziale di questa settimana emerge che un accordo sulla legalità potrebbe essere vicino, mentre restano distanze sull’aumento dei fondi. Si pensa comunque che un’intesa complessiva potrebbe arrivare entro la data limite di fine mese.