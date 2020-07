Borse Ue rallentano il rally sul finale. Milano resta al top da marzo

Borse europee: chiudono positive ma rallentano la corsa

Chiudono positive le Borse europee, sulla scia dell'accordo raggiunto dai leader europei sul Recovery Fund, dopo una maratona di 90 ore. In mattinata sembrava che andassero in rally ma poi la loro corsa si e' di molto frenata, anche se hanno chiuso comunque in territorio positivo.

A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,49% a 20.723,42 punti. Il Ftse Mib, pur non tenendo i 21mila punti conquistati nel corso della seduta, si attesta sui massimi da inizio marzo. Lo spread ha chiuso in area 155 punti (+0,39%).

Il Dax di Francoforte sale a 13.171,83 punti con il +1%. Il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,22% a 5.104,28 punti mentre l'Ftse 100 di Londra guadagna lo 0,11% a 6,269.73 punti. Gli investitori sono soddisfatti per l'accordo anche se l'ammontare complessivo e' rimasto a 750 miliardi di euro, mentre i sussidi erogati in totale da Bruxelles scendono a 390 miliardi di euro, simbolicamente al di sotto non solo dei 500 miliardi delle proposta di base, ma anche della 'linea rossa' dei 400 miliardi fissata dall'intesa franco-tedesca, volutamente messa in discussione dai 'frugali'. L'entusiasmo per il massiccio piano di aiuti, assieme alla possibilita' dei nuovi vaccini, predomina comunque sui timori per la crescente tensione tra il Regno Unito e la Cina e l'impennata dei numeri del COVID-19 in California.