Recovery, Mattarella striglia la maggioranza: convocati Casellati e Fico

Recovery, Mattarella striglia il governo. Convocati d'urgenza Casellati e Fico

Sergio Mattarella è preoccupato per il ritardo nei decreti attuativi fondamentali per ottenere i soldi dall'Europa del Recovery Fund. Per questo il presidente della Repubblica - si legge sul Fatto Quotidiano - ha deciso di convocare d'urgenza Casellati e Fico, rappresentanti di Camera e Senato. Perchè breve il parlamento sarà alluvionato da un’impressionante mole di provvedimenti decisivi: due o tre decreti sul Pnrr tra governance, P.A. e semplificazioni ambientali; il decreto Sostegni bis da decine di miliardi; le controverse leggi delega su giustizia e concorrenza. Tutta roba che va approvata in fretta e, nel caso delle ultime due “riforme”, senza stravolgere l’impianto concordato con l’Ue. E l’avrebbe fatto per rispondere a un appello dello stesso premier Mario Draghi, spesso ingabbiato dalle lotte interne alla sua maggioranza.

Andando nel dettaglio: - prosegue il Fatto - non si sa ancora quali norme del codice del appalti e di quello ambientale togliere di mezzo, quale sistema progettuale scegliere e affidandosi a quali tecnici, chi avrà il potere di firma e con quali guarentigie, chi avrà il potere sostitutivo in caso di ritardi. Del resto quando all ’inizio di febbraio il presidente della Repubblica convocò l’ex governatore Bce per dargli l’incarico, specificò che la strada maestra sarebbe stata quella delle elezioni anticipate, ma che proprio per la necessità di non perdere tempo e fare presto sul Recovery Plan era meglio avere un governo nel pieno delle sue funzioni.