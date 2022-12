Reddito alimentare in arrivo, che cos'è e come funziona

Reddito alimentare, passa in manovra un emendamento a firma Pd. Le novità

"Il reddito alimentare è stato approvato in Legge di Bilancio. Una misura voluta e proposta dal Pd a sostegno dei più fragili, che prevede l'erogazione di generi alimentari derivati dall'invenduto della grande distribuzione organizzata. Un grande risultato per un Paese più giusto": con queste parole il partito guidato da Enrico Letta annuncia su Twitter un nuovo "bonus" che il governo ha intenzione di destinare a tutte le famiglie italiane in difficoltà economica. Si tratta appunto del reddito alimentare finalizzato all'acquisto dei beni di prima necessità, come pane, acqua e pasta.

L'emedamento approvato in manovra è stato fortemente voluto dal deputato dem Marco Furfaro che sui social plaude così al via libera del governo: "Il reddito alimentare aiuterà a ridurre lo spreco alimentare, a contrastare l'inquinamento e a proteggere i più fragili. So bene che è una goccia nel mare, ma se la politica ha un senso è tentare di migliorare in ogni modo la vita dei più fragili".

Che cos'è il reddito alimentare