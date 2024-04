Renzo Rosso punta sul vino d'alta gamma: focus su Montalcino e Borgogna

Renzo Rosso investe nel vino e lancia Brave Wine

Renzo Rosso, noto volto dietro il marchio Diesel e presidente del gruppo Otb (che include brand come Jil Sander e Maison Margiela) ha inaugurato nel 2023 un nuovo capitolo della sua carriera imprenditoriale, lanciand Brave Wine. L'obiettivo è ambizioso: unire le migliori eccellenze vinicole italiane e straniere sotto lo stesso tetto.

La holding detiene già alcune perle del panorama vinicolo italiano. Tra queste, spiccano Josetta Saffirio di Sara Vezza, un'azienda piemontese specializzata nella produzione di Barolo e Nebbiolo a Monforte D'Alba, di cui Rosso ha acquisito una quota di maggioranza. Poi c'è Benanti, rinomato nome siciliano nel mondo del vino, in cui Brave Wine ha già una partecipazione significativa. Infine, Diesel Farm, una cantina sulle colline di Marostica di proprietà di Rosso da oltre tre decenni.

"Brave Wine nasce con l'intento di riunire i migliori terroir, inizialmente in Italia e poi all'estero, per creare un polo d'eccellenza nel lusso enologico", ha dichiarato Rosso a Pambianco Wine&Food. "È un momento emozionante poiché vedo una crescita significativa. Mi piace puntare su prodotti di alta qualità, e stiamo lavorando instancabilmente su questo fronte. Stiamo anche progettando la creazione di nuove cantine, per offrire esperienze di intrattenimento e per mostrare l'identità del nostro marchio. La cantina rappresenta un elemento fondamentale, tanto quanto il negozio per l'abbigliamento".

Per quanto riguarda le prossime acquisizioni, il focus attuale è puntato sulla Toscana: "Le nostre regioni principali sono Langhe, Etna e Montalcino. Manca solo l'ultima", ha rivelato Rosso. Potrebbe essere una mossa che si concretizzerà entro l'anno? "È meglio non pronunciare previsioni, ma stiamo lavorando su questo fronte", ha sottolineato.

Guardando all'estero, l'interesse di Brave Wine si estende dai territori più vicini a quelli più remoti. "La Francia, in particolare la Borgogna, mi affascina molto. Anche l'Oregon per il Pinot Nero e la Napa Valley sono mete che mi intrigano", ha condiviso Rosso. "Inoltre, sono attratto da paesi come la Nuova Zelanda e l'Argentina".