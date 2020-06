Rete unica, Bassanini (Open Fiber): "Essenziali tlc di ultima generazione"

In un intervento su DigitEconomy.24, report di Radiocor e Luiss Business School pubblicato sul sito del Sole 24 Ore, il presidente di Open Fiber Franco Bassanini si è espresso riguardo alla necessità di garantire a tutto il Paese infrastrutture di tlc di ultima generazione e alla questione della rete unica.

"La pandemia ha dimostrato che le infrastrutture di tlc di ultima generazione sono essenziali per la crescita del Paese e per la qualità della vita", ha spiegato il presidente. "La domanda di connettività veloce, affidabile e sicura cresce con progressione geometrica, con la diffusione del lavoro agile e della scuola a distanza, e con la consapevolezza che una forte innovazione tecnologica è cruciale per sostenere la ripresa. Gli obiettivi fissati in passato sono ormai inadeguati: fibra fino alle case, 5G (che pure richiede una capillare infrastruttura fisica in fibra) e intelligenza distribuita nella rete vanno assicurati al più presto a tutto il Paese, senza eccezioni".

Per quanto riguarda la rete unica, secondo Bassanini l'attuale proposta di Tim non è ottimale in quanto produrrebbe un "monopolio" o "quasi monopolio".

Governo e Parlamento, ha aggiunto Bassanini, "hanno sempre sostenuto (in linea con le Autorità di regolazione) che l'infrastruttura unica deve essere non solo aperta a tutti i fornitori di servizi di tlc, ma anche terza e neutrale, dunque effettivamente in grado di garantire a tutti pari condizioni; hanno inoltre spesso sottolineato che questa infrastruttura dovrebbe essere controllata almeno indirettamente dallo Stato". A conti fatti, nell'attuale situazione italiana, l'infrastruttura unica, "neutrale e non verticalmente integrata" è "la soluzione migliore".