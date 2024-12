Revolut è ufficialmente una banca italiana, ora ha anche l’Iban nazionale. In arrivo grandi novità per i clienti

Revolut, grandi novità in arrivo per i correntisti: ecco gli iban italiani e l'apertura di una succursale anche nel nostro Paese

Arriva la succursale italiana di Revolut e, contestualmente, la banca lancia gli Iban italiani per i nuovi clienti. A partire da gennaio verrà data anche ai clienti esistenti la possibilità di migrare da quello lituano. I nuovi conti, si legge in una nota, saranno gestiti dalla succursale italiana di Revolut Bank Uab e supervisionati dall'autorità di regolamentazione locale, la Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea. I depositi dei clienti continueranno a essere coperti fino a 100mila euro dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Per Nicola Vicino, neo General Manager della succursale italiana, "questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank Uab in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese. Offrire un conto corrente con un Iban italiano faciliterà le transazioni quotidiane e l'utilizzo di Revolut, rendendo molto più semplice per i clienti sceglierci come la loro banca principale. Il nostro conto italiano può ora essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare bollette o addebiti diretti senza alcuna frizione. Inoltre, la succursale si muove sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione italiana; mentre siamo orgogliosi di essere una super-app finanziaria globale, non trascuriamo l'importanza di essere localmente rilevanti e conformi in Italia come in ogni mercato in cui operiamo", conclude Vicino.

Secondo uno studio di Revolut, quasi la metà degli italiani (46%) considera essenziale un Iban locale quando sceglie una banca come conto principale. L'aggiunta dell'Iban italiano renderà più semplice per gli utenti accreditare lo stipendio e addebitare le bollette sul conto Revolut. Questa novità, insieme all'ecosistema completo di prodotti offerti dalla superapp (prestiti, investimenti, budget, viaggi, ecc.), rende Revolut una solida alternativa alle banche tradizionali. Il conto con Iban locale non è l'unica novità che Revolut ha annunciato quest'anno. L'azienda ha anche recentemente iniziato a offrire prestiti personali, un prodotto altamente flessibile senza senza costi o commissioni aggiuntive, né costi d'istruttoria, a cui seguiranno altri prodotti di credito nel 2025.

"La nostra offerta - dice Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut - è maturata molto: da carta per viaggiare a un ecosistema molto più completo di funzionalità finanziarie con un potente prodotto bancario al centro. Con pochi tocchi sullo smartphone, i nostri clienti possono inviare denaro tramite chat, spendere senza ostacoli, pagare le tasse senza commissioni con pagoPa, mettere da parte denaro per progetti specifici, inviare bonifici Sepa istantanei gratuitamente, prenotare un hotel o un'esperienza, richiedere un prestito in pochi minuti e molto altro. Inoltre, in seguito al lancio degli Iban italiani, presto consentiremo ai nostri clienti di accedere agli interessi sui depositi tramite un nuovo prodotto che lanceremo nelle prossime settimane", conclude.