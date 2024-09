Revolut si lancia nel mercato dei prestiti personali: immediati e senza commissioni

Revolut lancia i prestiti personali in Italia: 100% digitali e immediati, altamente flessibili, senza costi e commissioni

Revolut Bank UAB, banca con oltre 2 milioni di clienti in Italia e oltre 35 milioni in Europa, offre ora prestiti personali anche in Italia. I clienti possono richiedere un prestito tra 1.000 e 50.000 euro, da rimborsare in un periodo compreso tra 6 mesi e 8 anni, direttamente tramite l'app Revolut. L'intero processo, dalla richiesta all'erogazione, può richiedere solo pochi minuti. I clienti possono gestire il loro prestito con grande flessibilità: tutto può essere fatto in-app in qualsiasi momento, possono modificare la data di rimborso mensile, rimborsare gratuitamente parte o tutto l'importo del prestito e consultare facilmente i loro estratti conto mensili. Il tasso di interesse verrà adattato al profilo di ciascun cliente, variando dal 5,45% a circa il 15,5% di tasso annuo fisso (TAN) e dal 5,57% al 16,99% TAEG. Il prestito non ha alcun costo di ammortamento, né commissioni di apertura o costo d’istruttoria.

Per accedere al prodotto di prestito, i clienti Revolut devono scaricare l'ultima versione dell'app e selezionare "Prestiti" dalla schermata principale. L'Italia è il nono mercato in cui Revolut offre prestiti personali, dopo un lancio di successo in Lituania, Irlanda, Romania, Polonia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. La meccanica del prodotto è abbastanza simile ai prestiti tradizionali: il denaro prestato viene erogato sul conto del cliente dopo l'approvazione, e il cliente lo rimborserà in rate mensili dello stesso importo, inclusi capitale e interessi. L'innovazione del prodotto Revolut è che consente ai clienti di scegliere il giorno di pagamento più conveniente dopo il pagamento della prima rata, non ci sono costi di ammortamenti e commissioni di richiesta e l'intero processo è 100% digitale e istantaneo, senza bisogno di documenti fisici, se il cliente fa domanda tramite open banking. Nel complesso, dal momento in cui un cliente effettua la richiesta al momento in cui può vedere il denaro sul proprio conto, l'intero processo dura in media circa 5 minuti*.

Maurizio Talarico, Head of Branch and Lending di Revolut in Italia, commenta: “Questo è un altro importante passo nella maturità della nostra offerta in Italia. Stiamo presentando un prodotto innovativo, flessibile e all'avanguardia. Con questo nuovo lancio vogliamo consolidare ulteriormente la nostra crescita in Italia, aumentare la nostra base clienti così come la nostra offerta di prodotti e, soprattutto, diventare il conto corrente principale per i nostri clienti."

Il lancio del credito al consumo in Italia arriva dopo un anno in cui Revolut ha visto una crescita esponenziale nel mercato. Dopo il lancio dei prestiti personali, che è il primo prodotto di credito sul mercato italiano, la società prevede di continuare a sviluppare questo verticale e lanciare altri prodotti di credito nei prossimi mesi.

Secondo Maurizio Talarico, "richiedere un prestito di denaro dovrebbe essere un processo chiaro e semplice. Come per tutti i servizi di Revolut, mettiamo le esigenze del cliente al centro della nostra offerta di prestiti personali, cercando di offrire un prodotto diverso da quelli già presenti sul mercato. Il nostro obiettivo è rendere i nostri prestiti uno strumento davvero utile per gestire le finanze personali in modo responsabile ed efficace."

Caratteristiche del prestito personale Revolut in Italia

Importo: da 1.000 euro a 50.000 euro

Durata: da 6 mesi a 8 anni

Tasso di interesse: varia a seconda del cliente; analizziamo il profilo di rischio tramite open banking. TAN dal 5,45% al 15,5%. Gli interessi maturano giornalmente e sono pagabili mensilmente.

Gestione al 100% tramite app: l'intero processo viene svolto all'interno dell'app Revolut stessa (contrattazione, accesso ai documenti del prestito, modifica della data di pagamento, rimborso anticipato senza interessi, ecc.) con un'esperienza utente fluida e senza attriti, flessibile e adattabile alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Commissioni per ritardo pagamento: verranno applicate in conformità con i requisiti normativi.

Nessuna commissione nascosta: non ci sono commissioni per l'apertura del prestito, né per il rimborso anticipato totale o parziale. Nessun costo d’istruttoria.

Finalità: include, ma non è limitato a, lavori di ristrutturazione, vacanze, veicoli, studio o spese personali. L'unico interesse è l'interesse sul prestito stesso (e l'imposta di bollo).

Esempio rappresentativo per un prestito personale di 5.000€ in 48 mesi: Rata mensile di 118,67€. TAN 6,29%, TAEG 7,7%. Imposta di bollo 88€. Importo totale da pagare (MTIC) uw5.784,18€.**