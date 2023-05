Ricetta elettronica, ora è definitiva. Schillaci: "Lavoro e vita più semplici"

La ricetta elettronica diventa permanente. Il ministro Schillaci: "Semplifichiamo il lavoro dei medici"

Ora è ufficiale: la ricetta elettronica è diventata definitiva. È solo una, questa, delle misure per la salute contenute nel Dl Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri. Ma di estrema importanza, come ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare".