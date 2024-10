Richemont cede Yoox alla tedesca Mytheresa: un nuovo polo del lusso digitale

Richemont vende Yoox alla piattafoma tedesca Mytheresa

Richemont, proprietario di Cartier, ha accettato di vendere a Mytheresa le attività di moda e accessori online di Yoox Net-A-Porter (Ynap), ponendo fine alla ricerca di un nuovo proprietario della società, in perdita, dopo il fallimento di un precedente accordo l'anno scorso. L'accordo darà a Richemont una partecipazione del 33% nella piattaforma tedesca di moda di lusso Mytheresa in cambio del 100% del capitale azionario di Ynap, ha dichiarato il gruppo svizzero.

Le voci riguardanti un accordo tra Richemont e Mytheresa per la cessione di Ynap circolavano da giorni negli ambienti finanziari, ma gli investitori al momento sono cauti, complice una serie di insuccessi del gruppo svizzero nella vendita della sua piattaforma di e-commerce. Ynap viene venduta a Mytheresa con una posizione di cassa di 555 milioni di euro (608,50 milioni di dollari) e nessun debito finanziario, si legge nella nota, e l'operazione prevede anche una linea di credito revolving di 100 milioni di euro per Ynap. La chiusura dell'operazione è prevista per la prima metà del 2025, ha aggiunto Richemont. Ynap era da tempo un punto dolente per Richemont, a fronte della crescente concorrenza e della necessità di investimenti in tecnologia e logistica. Richemont avrà il diritto di nominare un membro del consiglio di sorveglianza di Mytheresa dopo la chiusura dell'operazione e dovrà mantenere le sue azioni nella società tedesca per almeno un anno.Negli anni passati, Richemont era stata vicina a cedere Ynap a Farfetch, ma quell’operazione si era bloccata alla fine del 2023.

Ynap gestisce i noti siti off-price Yoox e The Outnet, oltre ai prestigiosi Net-a-porter e Mr Porter, in diretta concorrenza con Mytheresa. Ricordiamo che Ynap era stata acquisita da Richemont nel 2018 tramite una scalata, per circa 5,3 miliardi di euro; l’operazione era stata guidata dal fondatore di Yoox, Federico Marchetti, che all’epoca deteneva il 4% della società.