Rimborsi fiscali fino a 200 euro, ecco come ottenerli

Come ottenere rimborsi fiscali fino a 200 euro

Per le spese sostenute nel 2022 i contribuenti sono in attesa dei rimborsi fiscali. La stagione della dichiarazione dei redditi è odiata dagli italiani, ma una nota positiva è offerta dai rimborsi che possono arrivare a cifre importanti e dalla precompilata che semplifica la vita. La dichiarazione dei redditi precompilata è già disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate e gli italiani stanno cominciando a verificarla in questi giorni.

Il mese di maggio è particolarmente ricco di scadenze fiscali. Una prima scadenza rilevante da ricordare è l’esonero dal Canone Rai che consente di risparmiare i novanta euro annuali. L’appuntamento più importante è quello con la dichiarazione dei redditi: dal 2 maggio si può visualizzare la precompilata 2023 e dall’11 maggio si può inviare. Come riporta ilovetrading.it, nella precompilata l’Agenzia delle Entrate ha già riportato i dati sui redditi, ritenute e versamenti.

Una spesa detraibile che molti non considerano

Anche le spese deducibili e detraibili sono già inserite e al contribuente non resta che scegliere se inviarla così com’è oppure modificarla. La modifica può consistere nell’aggiunta o rettifica di alcuni dati e nell’aggiunta di altre spese deducibili o detraibili che l’Agenzia non ha inserito. Nella precompilata ci sono tante novità visto che il Governo ha aggiunto e tolto spese per cui è possibile chiedere il rimborso.

I CAF sottolineano come ricordarle tutte sia difficoltoso e tanti contribuenti non utilizzano detrazioni alle quali avrebbero diritto perché magari introdotte nell’ultima Finanziaria e poco note.