Rinnovabili e green? Draghi li ha pensionati. Dopo Kiev si spinge solo il gas

Dopo la guerra in Ucraina Draghi spinge solo sul gas. Addio transizione energetica

L'Italia corre veloce sul gas ma dimentica per strada rinnovabili e transizione energetica. Il testo sul piano energetico del governo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, scrive il Fatto Quotidiano rende evidente il cambio di passo sul gas che lacsia per strada però gli obiettivi dichiarati in precedenza dal nostro paese.

La sfida sulle riserve di gas in vista della prossima stagione invernale è partita da poco più di un mese in quella che è quest'anno una corsa ad ostacoli per tutti i Paesi europei di fronte alla necessità di sostituire al più presto le forniture dalla Russia. In Italia il riempimento degli stoccaggi al 5 maggio aveva raggiunto il 39% della capacità a fronte di una media Ue del 34,9%. Il nostro paese ha una capacita' di riserva di circa 17 miliardi di metri cubi, siamo secondi in Ue dopo la Germania.

Il governo conta di poter fare a meno dei 29 miliardi di metri cubi dalla Russia a fine 2023 o nei primi mesi del 2024. Oltre agli accordi stretti nei giorni scorsi in Algeria, Qatar e Angola ed un aumento di flusso dal Tap di 1,5 miliardi di metri cubi nel 2023 la produzione nazionale dovrebbe aumentare di altri 1,5 miliardi l'anno; la spinta delle rinnovabili dovrebbe valere 0,7 miliardi di metri cubi di consumi mentre altri 2 miliardi previsti dai risparmi sulle temperature.

Dl Aiuti, le critiche degli ambientalisti

Ma intanto, scrive il Fatto Quotidiano, "nell ’ultimo anno le richieste per progetti di rinnovabili in Italia sono passate da 84 a 575, secondo i numeri raccontati in audizione alla commissione parlamentare per la Semplificazione dalla direttrice generale del ministero della Cultura (Mic) Federica Galloni, che è anche la responsabile della soprintendenza speciale per l’attuazione del Pnrr e del Pniec (il Piano integrato per energia e clima). Ci sono 69 progetti per l’eolico in attesa della verifica di procedibilità e 101 in lavorazione, così come 357 per il fotovoltaico in attesa di procedibilità e 48 in fase istruttoria".

Legambiente protesta: “Nessun commissario e timidezza sulle Soprintendenze. Non si arriverà mai a 60 Gw...” Gli ambientalisti parlano di "tanti problemi che avrebbero bisogno di una riforma organica e che invece ricevono solo piccole spinte, preziose ma insufficienti".

