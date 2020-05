Dopo lo chock coronavirus in aprile torna positivo il risparmio gestito.

Risultano leggermente più fiduciosi i risparmiatori che hanno determinato nell'aprile scorso la raccolta positiva per 2 miliardi di euro segnando l'aumento da 2.140,3 a 2.178,3 miliardi di euro, allontanandosi dalle fuoriuscite di marzo pari a 8,7 miliardi di euro. Ciononostante il saldo da inizio anno rimane negativo per 10 miliardi di euro.

L’analisi della raccolta

A far risultare positiva la raccolta dei mesi in aprile, come riportato da Wall Street Italia, sono stati i fondi comuni con un netto di quasi +6 miliardi (a marzo -10,5 miliardi di raccolta). I fondi aperti calcolano +5,7 miliardi (-10,8 miliardi di marzo), con la spinta dei fondi chiusi, che raggiungono +195 milioni dopo +282 milioni.

Il saldo dei flussi di aprile risulta negativo per circa 3,9 miliardi, che invece nel mese precedente aveva visto una netta resistenza alla crisi covid-19 con 1,8 miliardi. Anche le istituzionali di aprile in negativo per 3,98 miliardi, contro a +2,58 miliardi di marzo. Dopo aver toccato -742 milioni, le retail salgono a +105 milioni.

Wall Street Italia evidenzia anche come -5,4 miliardi registrati dalla mappa per le gestioni di portafoglio istituzionali di Generali gravino sul comparto, un dato che non si riferisce a delle perdite ma a semplici riposizionamenti, chiarisce la compagnia triestina del gruppo.

Con oltre 2,5 miliardi di euro, Eurizon (gruppo Intesa Sanpaolo) si posiziona prima per raccolta netta nel mese

Come riportato da Wall Street Italia, il Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon Massimo Mazzini ha commentato come la raccolta di aprile sia stata il frutto di diverse collaborazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo con partenr commerciali anche internazionali, un risultato dato anche dall'impegno mantenuto con i clienti nonostante il momento di crisi: “A ciò si associa la capacità del nostro team investimenti di intervenire tempestivamente sui portafogli per gestire la volatilità dei mercati. Da sottolineare come la qualità dei prodotti gestiti da Eurizon sia stata riconosciuta da Morningstar Rating che ha posizionato Eurizon al 12 posto tra le più grandi società per asset a livello europeo nel primo trimestre”.