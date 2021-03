Ristori sui danni nell'intera annualità. Un mld per il reddito di cittadinanza

Prende forma il decreto Sostegni, il maxi provvedimento che dovrebbe attingere dai 32 miliardi di euro di scostamento di bilancio autorizzati dal Parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assistere lavoratori e famiglie. Nel decreto, secondo quanto si apprende, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato il Reddito di emergenza. Temi che sarebbero stati oggetto di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il titolare dell'Economia Daniele Franco.

Novità importante sul fronte dei ristori. Nelle bozze degli ultimi giorni era emersa la possibilità che gli indennizzi fossero calcolati sulla base della perdita di fatturato nelle prime due mensilità dell'anno rispetto ai primi due mesi del 2019. Ora, precisano fonti del Mise, l'orientamento è quello di inserire interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un'intera annualità e non singole mensilità. Altre interpretazioni, come quella dei due mesi 2020 per il calcolo dei danni, spiegano le stesse fonti, sono fuorvianti e prive di fondamento.