"Un ministero per il commercio estero". Stati Generali Export, la richiesta

Lorenzo Zurino: "L’Italia necessita della figura del Ministro del Commercio Estero"



Dagli Stati Generali dell’Export, presieduti da Lorenzo Zurino, arriva la richiesta per il prossimo governo di far rinascere il ministero per il commercio estero.



Si è tenuta oggi, mercoledì 14 settembre, alle ore 12.00, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna (Piazza Luigi Carlo Farini, 14), la conferenza stampa della 4ª edizione degli Stati Generali dell’Export, presieduti da Lorenzo Zurino, che si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 settembre al Teatro Rasi.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti, Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export; Stefano Pontecorvo, H.E Chief NATO; Yari Cecere, CEO Cecere Management (Forum Young, under 35); Stefano Rossetti, Vice Direttore Vicario e Chief Business Officer di BPER Banca; Stefano Bellucci, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca; Antonio Graziano, CEO Hbw Group; Ernesto Sicilia, International Business Director di Trenitalia; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo Repubblica di San Marino; Daniele Rossi, Presidente Autorità Portuale di Ravenna.

“Il messaggio fondamentale che voglio diffondere in occasione degli “Stati Generali dell’Export” è che l’Italia necessita della figura del Ministro del Commercio Estero, sulla base della lunga storia e tradizione della Repubblica Italiana. Proprio per questo nelle due giornate di incontro al Teatro Rasi di Ravenna le PMI italiane potranno incontrare i grandi gruppi di industriali e scambiare con loro Best Practices nel puro stile del network all’anglosassone, in un momento in cui più che mai bisogna aprirsi al commercio internazionale. Ad oggi sono soddisfatto che al nostro evento, nella città che conserva le spoglie del Sommo Poeta, siano attesi più di 450 delegati, ospiti italiani e stranieri per quelle che si preannunciano essere due giornate ricche di spunti alla vigilia delle elezioni” - È quanto ha dichiarato Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export ed organizzatore degli “Stati Generali dell’Export”.

Partner dell’evento BPER banca e Trenitalia.

Silver sponsor Rigenera HBW, D’Amico, Rustichella d’Abruzzo, Oplita, Web Automotive e Jentu. Istitutional sponsor, invece, 24Ore business School, Fiere di Parma, Cibus, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e revisori contabili.

Charity partner la Lega del filo d’oro.

A patrocinare la due giorni il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ITA, Agenzia dei Monopoli (ADM), Comune di Ravenna, Camera di Commercio, Regione Emilia Romagna.