Rocco Forte Hotel, Sicilia coast to coast su un treno degli anni '20 del 900

Rocco Forte Hotel, un treno degli anni Venti del 900 per scoprire le bellezze della Sicilia

Rocco Forte Hotel sperimenta nel panorama delle nuove forme di mobilità: nasce la Sicilian Railway Experience in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato. Chi lo desidera, potrà percorrere un itinerario che collega Palermo Centrale ad Agrigento-Valle dei Templi a bordo di un treno degli anni Venti.

Il Rocco Forte Hotel abbraccia la formula slow travel creando un percorso coast to coast in grado di collegare Villa Igiea e Verdura Resort. Il viaggio della durata di due ore porterà i passeggeri a scoprire spazi tipici dell’entroterra e luoghi patrimonio dell’Unesco come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi.

Rocco Forte Hotel, il punto forte? La personalizzazione dell’esperienza

Il servizio si rivolge al segmento corporate e per eventi aziendali o giornate di team building. Si tratta di un’attività personalizzabile: dalla guida turistica a bordo al barman capace di garantire un’esperienza a 360 gradi dei sapori siciliani. La personalizzazione coinvolge anche le caratteristiche del convoglio stesso che diventa modulabile: fino a quattro vetture standard con sedute in legno, una carrozza con sedili in pelle e un bagaglio allestito ad hoc.

Rocco Forte Hotel, prende piede il lusso su rotaia: dal Treno della Dolce Vita al Beyond Four Seasons

Quella proposta da Rocco Forte Hotel non è l’unica sperimentazione nel mondo del lusso su rotaia: basti pensare al Treno della Dolce Vita di Paolo Barletta, CEO Arsenale, e da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Altra chicca: Beyond Four Seasons, il viaggio in auto di lusso nelle campagne toscane targato Four Seasons Hotels and Resorts.

