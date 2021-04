Rolex, Omega e Cartier sul podio, la classifica di Morgan Stanley

Rolex resta in vetta tra i marchi orologieri con una quota di vendite pari al 24,9%. Al secondo posto Omega che viaggia comunque lontanissima dal colosso di Ginevra con l'8,8%. A chiudere il podio è Cartier, che copre il 6,7% del mercato. I numeri sono rivelati dal nuovo report di Morgan Stanley diffuso da Il Sole 24 Ore che fotografa i risultati dell'industria orologiera svizzera del 2020.

I tre brand sul podio sono seguiti da Longines al quarto posto (con il 6,2%), Patek Philippe (5,8%), Audemars Piguet (4,3%), Tag Heuer (3%) Richard Mille (2,5%), Iwc (2,7%), Breitling (2,4%), Hublot (2,3%), Jaeger-LeCoultre 2,1%), Tissot (3,1%), Panerai (1,6%), Vacheron Constantin (1,5%) e Breguet (1,2%).

“Leggendo questa classifica nell’ottica dei gruppi – spiega il Sole 24 Ore -, è sempre Rolex (insieme a Tudor) a primeggiare con il 26,8% del mercato, precedendo di poco Swatch Group che detiene il 25,2%, seguiti da Richemont con il 18,2% e Lvmh con il 7,2 per cento”. Sei brand su un totale di 350 hanno totalizzato vendite per oltre il miliardo di franchi svizzeri. In primis Rolex con 4,4 miliardi di franchi svizzeri (810mila pezzi), poi Omega con 1,758 miliardi (500mila pezzi), Cartier con 1,6 miliardi (490mila pezzi), Patek Philippe con 1,16 miliardi (53mila pezzi), Longines con 1,14 miliardi (1,5 milioni di pezzi) e Audemars Piguet con 1,12 miliardi con (40mila pezzi).