Russia, Auchan contro le critiche: "Restiamo per addetti e sfamare i civili"

Claude: "Sono pronto ad accettare l'opinione pubblica che non è d'accordo con noi"

L'amministratore delegato della catena francese Auchan, Yves Claude, si giustifica davanti alle critiche lanciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per non avere aderito all'appello di lasciare il mercato russo.

"È inutile mettere le persone l'una contro l'altra. La cosa più importante per noi è mantenere i nostri dipendenti e garantire l'adempimento della nostra missione principale: continuare a sfamare la popolazione di entrambi i paesi (Russia e Ucraina - ndr). Non abbiamo altro obiettivo. Sono pronto ad accettare l'opinione pubblica che non è d'accordo con noi. È facile criticarci, ma noi esistiamo, siamo aperti e agiamo per la popolazione civile", ha detto Claude in un'intervista a Le Journal du Dimanche.

Secondo il presidente Zelensky, la catena alimentare francese, insieme alle altre multinazionali che hanno deciso di continuare ad operare in Russia, sta finanziando la macchina da guerra di Putin.

Leggi anche:

"Guerra, Putin non si ferma con Biden: Papa Francesco se ci sei batti un colpo"

Ucraina, Mosca tira fuori le mail: figlio di Biden finanziava biolaboratori

Più di un italiano su 3 sta con Putin. Quasi la metà: stop armi a Zelensky

Guerra Ucraina, ambasciata russa in Italia rilancia sondaggi Pagnoncelli-La7

M5s, Conte: "Con voto largo sua mia leadership mi oppongo a spesa su armi"

Fascina incinta? Non importa se è vero: Silvio vuole sentirsi ancora "maschio"

Tim, il fondo Cvc all'attacco: vuole il 49% di Olivetti, Noovle e Telsy

Crozza: Draghi infervorato dal discorso di Zelensky “amici ucraini se l’Europa non vi fa entrare, usciamo noi”. VIDEO

Iren e CEB, 80 milioni di euro per il teleriscaldamento di Torino

Pasqua Vigneti e Cantine chiude il 2021 con un fatturato di 63 mln di euro