Più di un italiano su 3 sta con Putin. Quasi la metà: stop armi a Zelensky

Il 58,3% degli italliani ritiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky debba continuare a resistere al'invasione russa



Più di un italiano su tre, il 35,7%, sceglie di schierarsi con Vladimir Putin e non con Joe Biden. Al fianco del presidente degli Stati Uniti il 64,3%. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, sulla guerra in Ucraina.

Solo il 52,9% del campione, poi, si dichiara favorevole all'invio di nuovi armamenti a Kiev da parte di Usa, Europa e governo italiano (come annunciato dal premier Mario Draghi). Contrario il 47,1%.

Il 58,3% degli italliani, infine, ritiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky debba continuare a resistere al'invasione russa. Il 41,7% del campione pensa invece che l'Ucraina debba arrendersi a Mosca.







Leggi anche:

" Quando il "matto" è il vicino di casa: papà "normale" uccide i due figli

Caso Orsini-Cartabianca: "Fu nominato dai governi Pd di Renzi e Gentiloni"

Guerra Russia-Ucraina, Camporini: "Putin è in difficoltà, non ha più riserve"

FdI, La Russa: "Giusto mandare armi ai patrioti ucraini". Sei d'accordo? Vota

La "gaffe" di Milo Infante, anche i giornalisti hanno un cuore

Dalla Gentili il consigliere di Zelensky: "Vinceremo noi, anche senza la Nato". VIDEO

Eni, con FAO e NNPC: consegnati 11 impianti idrici in Nigeria

Sicurezza antincendio, imprese e associazioni unite sul tema edilizio

Le imprese estere in Italia e i nuovi paradigmi della competitività”