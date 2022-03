Guerra Ucraina, ambasciata russa in Italia rilancia sondaggi Pagnoncelli-La7

Guerra Russia Ucraina, l'ambasciata russa in Italia rilancia il sondaggio di Pagnoncelli di "Di Martedì"

Attivismo social da parte dell’ambasciata russa in Italia che rilancia il sondaggio di Nando Pagnoncelli andato in onda martedì su La7 nel salotto dell’omonimo programma “Di Martedì” condotto da Giovanni Floris.

“Secondo un sondaggio realizzato il 21/03 da IPSOS, rispondendo alla domanda «Che linea dovrebbe tenere l’Italia nelle relazioni con la #Russia?», il 69% degli intervistati ritiene che l’Italia debba intavolare delle trattative con la Russia”, si legge in un tweet.

Non è la prima volta che l’ambasciata russa rilancia contenuti pubblicati dai media italiani in questo periodo di guerra tra Russia e Ucraina. Qualche settimana fa la stessa ambasciata ha rilanciato un articolo del Fatto Quotidiano, a firma Barbara Spinelli, in cui si analizzavano le questioni relative all’espansione della NATO a Est.

Guerra in Ucraina, sondaggio Pagnoncelli: secondo il 69% l'Italia deve negoziare con la Russia

