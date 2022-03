Guerra, Fratoianni (SI): "Il Papa mediatore? Sarebbe una bellissima notizia"

Guerra, Nicola Fratoianni (SI) risponde alla proposta di Affari: “Papa Francesco mediatore? Se ci fosse questa possibilità, sarebbe una notizia bellissima”

Se fosse Papa Francesco il mediatore per tentare di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina? E’ questa la proposta che lancia Affaritaliani.it, dopo la reprimenda del Pontefice contro l’aumento delle spese militari, ma anche contro la gestione del conflitto a colpi di armi e sanzioni. Il nostro giornale lo ha chiesto al deputato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, che ha risposto subito con un “Magari”.



“La diplomazia vaticana è al lavoro come sempre - ha sottolineato - e sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per arrivare al più presto a un cessate il fuoco. Papa Francesco come mediatore? Lo vedrei benissimo, anche perché il Pontefice non smarrisce la bussola. Il suo orientamento è netto ed è un orizzonte di pace, un orizzonte che non cede alla logica dell’escalation militare, della rincorsa alle armi e agli armamenti”. Insomma, per Fratoianni, “se ci fosse questa possibilità, sarebbe una bellissima notizia".

Naturalmente, nella fase attuale ogni sforzo diplomatico è molto complicato, ma a maggior ragione è importante che ci sia chi lavora per la pace e il Papa è tra questi”. Secondo il segretario di Si, infatti, “ce n’è un gran bisogno pure contro il rischio che, dopo la Federazione russa che continua a bombardare l’Ucraina, anche per tutti gli altri attori la logica delle armi finisca per diventare l’unica possibile”.