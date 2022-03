Guerra, Salvini: "Il Papa è una luce da seguire in un momento così buio"

Ucraina: oggi il Papa la consacra con la Russia alla Madonna

"Papa Francesco e le sue parole di equilibrio e di pace sono una luce da seguire in un momento così buio, in cui tanti parlano con facilità di armi, bombe e guerra. Difendere l’Ucraina e accoglierne i profughi è un dovere, facendo l’impossibile per fermare l’invasione russa, ma senza rischiare di avvicinarsi alla terza guerra mondiale". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se Papa Francesco può fare da mediatore tra Russia e Ucraina per fermare la guerra e arrivare alla pace.





SONDAGGIO/ Papa Francesco: "Una pazzia aumentare le spese militari. E la soluzione della guerra in Ucraina non è inviare armi a Kiev". Sei d'accordo con il Ponteficie? VOTA



Ucraina: oggi il Papa la consacra con la Russia alla Madonna - L'Ucraina, la Russia ma tutta l'Europa consacrate al cuore della Madonna: oggi, durante una liturgia penitenziale nella Basilica vaticana, Papa Francesco compira' un atto di particolare forza pr chiedere la pace nel Vecchio Continente sconvolto da un conflitto di portata inimmaginabile. Nei goirni scorsi Bergoglio ha chiesto ripetutamente a tutti i vescovi e tutti i sacerdoti del mondo invitati a unirsi a lui in una supplica a Maria. "In quest'ora l'umanita', sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te" dira' Francesco al termine della liturgia che si svolge volutamente nel giorno dedicto alla festa dell'Annunciazione. La liturgia avra' inizio alle ore 17, mentre la consacrazione avverra' attorno alle 18.30.



