Guerra Russia-Ucraina: "Fermiamoci!", il video che dice più di mille parole

Russia-Ucraina: un mese dall'inizio della guerra

Da un mese l’attenzione del mondo è concentrata sulla guerra in corso in Ucraina. Un incubo che l’Europa pensava di essersi lasciata alle spalle, se non con la fine della Seconda guerra mondiale, almeno dopo il conflitto nella ex Jugoslavia.

Invece la prospettiva di un allargamento della guerra è drammaticamente concreta, a meno che, come da proposta avanzata da affaritaliani.it, veramente non si riconosca in Papa Francesco il mediatore che potrà finalmente condurre le parti belligeranti a un tavolo di pacificazione.

Invocando il cessate il fuoco, riviviamo questo mese di storia contemporanea nel video realizzato con i filmati arrivati direttamente dal fronte, perché a tutti sia chiaro l’orrore e il pericolo che questa guerra, come ogni guerra, porta con se’.

Guarda il video "Fermiamoci!"

