Guerra, "la consacrazione di Russia e Ucraina alla Madonna porterà alla pace"

"Il Vaticano ha i suoi canali e sa come fare..."

"Papa Francesco è l'unico leader presente sulla scena mondiale che può fare da mediatore tra Russia e Ucraina. O lui o nessuno". Sono molto chiare le parole di Gianfranco Rotondi, deputato, ex ministro, presidente di Verde è Popolare e ultimo democristiano in Parlamento. Intervistato da Affaritaliani.it, Rotondi spiega che "non c'è bisogno di gesti simbolici come un viaggio di Francesco a Mosca o a Kiev, la Chiesa e il Vaticano hanno i loro canali e sanno perfettamente come parlare e come riportare a tutti gli attori in campo i contenuti dei vari discorsi".

Una mediazione probabilmente è già in campo... "Non lo so e non posso saperlo. Queste cose funzionano meglio se non vengono rese pubbliche e se sono note a pochissime persone. Sono canali molto riservati. Fatto sta che il Papa è l'unica figura al mondo che può trovare il possibile punto di caduta, portando avanti la mediazione fino all'ottenimento della pace".

Forse la posizione del patriarca ortodosso di Mosca, Kirill, che ha incolpato l'Occidente della guerra, può essere un ostacolo alla mediazione del Pontefice... "Non credo proprio. Kirill vive a Mosca e fa il patriarca ortodosso. Non credo proprio che Francesco si faccia condizionare dalla sua posizione e dalle sue parole", taglia corto l'ex ministro. Rotondi però esclude un vertice in Vaticano tra Putin e Zelensky, "francamente mi sembra troppo complicato".

Poi il presidente di Verde è Popolare afferma: "E' estremamente importante la consacrazione di oggi della Russia e dell'Ucraina al cuore della Madonna. Il gesto di oggi può essere davvero la svolta tanto attesa. Quando la Madonna parlò ai tre pastorelli a Fatima, in Portogallo, disse che dopo tante sventure e dopo tanti fatti negativi e a seguito della consacrazione della Russia al cuore di Maria (che all'epoca comprendeva anche l'attuale Ucraina) verrà un lungo periodo di pace. E' il terzo segreto di Fatima", conclude Rotondi.

