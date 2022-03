Generali, Calta promette più utili e 7 mld di M&A per "risvegliare il Leone"

Profitti per 4,2 miliardi a fine piano nel 2024, di oltre 1,3 miliardi superiore all’ultimo utile netto realizzato dalle Generali a guida Donnet nel 2021. Con una crescita composta (Cagr) superiore al 14% dell'utile per azione, ben oltre il 6-8% promesso dal piano Lifetime Partner 24 dell’assicuratore francese che Francesco Caltagirone mira a rimuovere, ma confermandone l’attuale politica dei dividendi (5,2-5,6 miliardi di cedole distribuite nell’arco di piano) e buyback.

Il costruttore romano, primo azionista singolo delle Generali (con una quota poco sotto il 10% del capitale), e il ticket di vertice della propria lista, Claudio Costamagna (candidato presidente) e Luciano Cirinà (candidato ceo) alzano il velo sul proprio programma alternativo, “costruito solo su numeri ufficiali”, per conquistare la maggioranza del consiglio di amministrazione della compagnia triestina. Piano che verrà presentato nel dettaglio oggi a Milano da Costamagna e Cirinà ed anticipato dal sito "Awakening The Lion" ("Risvegliare il leone", dal simbolo della compagnia, il Leone alato di San Marco, ndr) preparato ad hoc per l’assemblea del 29 aprile a Trieste sul rinnovo delle cariche sociali, dove la lista Caltagirone, sostenuta da Leonardo Del Vecchio e dalla Fondazione Crt dovrà vedersela con quella del consiglio uscente, appoggiata invece da Mediobanca e dal socio uscente De Agostini.

Gli altri numeri del piano sono una cassa cumulata disponibile per 9,5-10,5 miliardi a fine 2024 (di cui 7 messi a disposizione per l’M&A su larga scala, con focus su Europa e Oriente per il Vita e il Danni e gli Stati Uniti per l'asset management), un cost/income ratio sotto il 55% (risparmi lordi fino a 600 milioni di euro) e maggiori investimenti nel digitale (1,5-1,6 miliardi contro gli 1,1 miliardi promessi da Donnet). Il punto d'atterraggio del percorso disegnato e' un utile netto "full potential" di 4,2-4,6 miliardi nel 2024 e oltre 5 miliardi nel 2025-2026 contro i 2,8 miliardi del 2021.

Secondo il programma, Generali - che ha visto il suo posizionamento "indebolirsi nel corso degli anni" - ha bisogno di una nuova strategia con un riposizionamento e con ambizioni più alte, basate su cinque leve strategiche (tra cui la massimizzazione della cassa disponibile fino a 7 miliardi), e necessita di una governance con standard elevati, fatta di zero tolleranza per i conflitti di interesse e di un ribilanciamento dei poteri del Ceo e una lista indipendente e competente.

