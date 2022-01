Russia, Putin vede il gotha delle imprese italiane. In ginocchio dallo Zar

Russia, esplode il caso diplomatico con l'Italia. Vertice Putin-imprese

Esplode il caso diplomatico tra Italia e Russia per la decisione presa dal presidente Putin di incontrare i massimi vertici delle imprese italiane presenti nel Paese asiatico. Un summit d’affari - si legge sul Corriere della Sera - organizzato per sviluppare le relazioni economiche, ma che arriva nel mezzo della crisi in Ucraina. L’argomento è rimbalzato anche in una «conference call» con i giornalisti organizzata dalla Casa Bianca. I consiglieri di Joe Biden, però, hanno glissato, sottolineando la «grande sintonia» tra Stati Uniti e Ue su sanzioni che potrebbero colpire anche Putin. Il presidente americano, per altro, ha confermato che «a breve» potrebbero esserci «spostamenti di truppe» Usa in Europa, escludendo, però, l’invio di militari in Ucraina.

L’elenco dei partecipanti - prosegue il Corriere - è stato svelato ieri sera dal Financial Times, dopo che nel corso della giornata era stata annunciata da una nota stampa ufficiale del Cremlino. Non è la prima volta che si tiene l’evento, ma è chiaro che il contesto oggi è diverso. Così in serata sono arrivate le prime defezioni: Eni non ci sarà, ha precisato il portavoce del gruppo, né tramite l’amministratore delegato Claudio Descalzi né altri esponenti della società. In serata palazzo Chigi chiarisce che si tratta appunto di un incontro «privato» e di aver chiesto ai vertici delle Partecipate di non intervenire, ma la richiesta non è stata accolta da Francesco Starace, ceo di Enel. Dovrebbero esserci Andrea Orcel, ceo di UniCredit, Antonio Fallico, presidente Russia di Intesa Sanpaolo, mentre per Generali ci sarà il presidente Gabriele Galateri. Non confermata la partecipazione di Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli.

