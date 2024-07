Ryanair si schianta nel primo trimestre: l'utile crolla del 46% a 360 mln

Ryanair si schianta nel primo trimestre: l'utile crolla del 46%. Il titolo soffre in Borsa

Trimestre difficile per Ryanair senza l'apporto della Pasqua (31 marzo) anticipata ai 3 mesi precedenti, che hanno coinciso con la chiusura dell'esercizio 2023-2024. I primi 4 mesi dell'esercizio 2024-2025 si sono chiusi infatti con un utile quasi dimezzato a 360 milioni (-46%), mentre i clienti sono saliti del 10% a 55,5 milioni e i ricavi calati dell'1% a 3,63 miliardi. In lieve ribasso anche l'indice di riempimento (load factor), che ha perso un punto al 94%. Per l'intero esercizio Ryanair prevede una crescita dell'8% a 200 milioni di passeggeri.

I conti poco brillanti incidono anche sul mercato: avvio pesante per Ryanair sulla piazza di Dublino dopo la trimestrale; il titolo cede infatti l'11,4% a 14,57 euro.