Safilo fuori dalle trattative per rilevare Marcolin, prezzo troppo alto

Marcolin, Safilo abbandona il tavolo delle trattative

Safilo distoglie lo sguardo da Marcolin. Secondo le indiscrezioni, il colosso dell’occhialeria padovano avrebbe perso interesse per l’acquisizione del gruppo concorrente di Longarone uscendo dalla corsa per una possibile offerta. Ma non solo Safilo.

Anche Kering Eyewear ed Essilux avevano mostrato forte interesse, ma sembra che anche loro abbiano preferito abbandonare il tavolo.

Il nodo principale risulterebbe il prezzo. Da quel che risulta, infatti, Safilo, insieme al principale azionista Hal Investments, avrebbe intrattenuto serie interlocuzioni con Pai Partners, fondo di private equity che controlla l’83% di Marcolin. Ma, appunto, non si sarebbe arrivati ad un accordo.

La cifra in questione sarebbe di 1,3 miliardi di euro, considerata troppo alta da tutti gli interessati al dossier. Sembra, però, che nonostante gli interessati all’affare abbiano abbandonato il tavolo, Pai Partners non voglia proprio saperne di trattare sul prezzo.

Secondo fonti finanziarie, Safilo sarebbe stata l'unica società industriale a presentare un'offerta concreta. Comunque, nonostante il dietrofront dei tre interessati, al tavolo di Marcolin risulterebbero ancora presenti l'americana Marchon e il fondo cinese Fountain Vest.