Safilo produrrà per The Ocean Cleanup degli occhiali di plastica riciclata

Safilo: gli occhiali di plastica riciclata per The Ocean Cleanup

Safilo produrrà per The Ocean Cleanup, un’organizzazione no-profit olandese nata con lo scopo di sviluppare tecnologie avanzate per la rimozione dei rifiuti plastici dagli oceani, degli occhiali da sole in plastica riciclata. Gli occhiali The Ocean Cleanup, spiega una nota, sono realizzati in iniettato con plastica proveniente dalla Great Pacific Garbage Patch grazie a un processo di upcycling innovativo in grado di riutilizzare plastiche eterogenee storicamente più difficili da riciclare, trasformandole in materiali sicuri e di alta qualità.

Safilo: un clean-up di 50.000 campi da calcio

Secondo le stime dell'azienda il materiale utilizzato per ogni paio di occhiali corrisponde alla pulizia dell’equivalente di 24 campi da calcio della Great Pacific Garbage Patch e che quindi l’intera edizione limitata contribuirà alla pulizia dell’equivalente di circa 500.000 campi da calcio. Gli occhiali saranno in vendita esclusivamente sul sito di The Ocean Cleanup e il 100% dei profitti sarà reinvestito per proseguire la missione di clean-up. “Sono veramente orgoglioso di questo progetto che abbiamo sviluppato insieme a The Ocean Cleanup”, sottolinea l'ad di Safilo Angelo Trocchia. “È stato per noi un onore diventare parte attiva in questa missione e poter contribuire a dare una seconda vita alla plastica raccolta dall’oceano. Il nostro team di designer ha lavorato duramente per coniugare al meglio la nostra lunga tradizione manifatturiera con l’innovazione tecnologica e di materiali con l’obiettivo di garantire un prodotto finale di alta qualità, distintivo e con un forte contenuto stilistico.