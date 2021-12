Saga Coffee, verso l'incontro sindacati-nuovo compratore

Saga Coffee, dalla Tecnostamp Triulzi di Carate Brianza il piano di reindutrializzazione

Novità in arrivo per la Saga Coffee di Gaggio Montano, ex Saeco situata nel bolognese, che da mesi vive una situazione d'incertezza dopo che il proprietario del gruppo Evoca ha annunciato l'intenzione di abbandonare il sito entro il 2022 per delocalizzare la produzione tra Romania, Spagna e Bergamo: il 16 dicembre i rappresentanti sindacali dell'azienda incontreranno in Regione l'imprenditore della Tecnostamp Triulzi di Carate Brianza, l'azienda interessata al piano di reindustrializzazione del sito.

La data è stata definita questa mattina, in un incontro tra Fiom Cgil, Fim Cisl e l'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla. "L'assessore ci ha confermato che saremmo di fronte ad un imprenditore vero (e non a rischi di operazioni speculative) - scrivono Fim e Fiom in una nota - con un progetto industriale serio. Restano però aspetti di assoluta delicatezza, anche perchè ancora non sarebbe stato raggiunto un accordo definitivo tra il Gruppo Evoca e l'imprenditore in questione".

Inoltre, notano i sindacati, "non sono chiari i tempi della reindustrializzazione e tutti gli aspetti riferiti all'occupazione che dovranno essere affrontati con le organizzazioni sindacali". Le sigle chiamano in causa Evoca: "Deve fare tutto quanto necessario affinchè l'operazione di reindustrializzazione si concluda in tempi certi e in grado di dare una risposta seria a tutto il personale".

A margine della conferenza stampa su Start up e innovazione sulla questione Saga Coffee, l'assessore allo sviluppo economico e lavoro della regione Emilia Romagna Vincenzo Colla ha dichiarato: "Questa mattina abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali perché ci sembrava corretto dare a loro alcune valutazioni e impressioni sull'imprenditore che si è mostrato interessato ad acquisire la Saga Coffee. Però il progetto ha bisogno di tempo per essere definito, quindi siamo ancora in fase di studio. Ho confermato anche a loro che saremo pronti per incontrarlo a breve perché ci sembra un imprenditore serio con un piano industriale adatto".