Saipem lancia Bluenzyme, la soluzione sostenibile per la cattura della CO2

Saipem lancia una nuova soluzione per la cattura di Co2

Saipem lancia Bluenzyme, una innovativa linea di soluzioni pre-ingegnerizzate per la cattura della CO2 basata sulla tecnologia enzimatica proprietaria 'CO2 Solutions by Saipem', rendendo disponibile il primo prodotto industrializzato, il Bluenzyme 200, ovvero un pacchetto già ingegnerizzato, rivolto a piccoli e medi emettitori, che ha una capacità nominale di cattura di 200 tonnellate di CO2 al giorno.

La tecnologia 'CO2 Solutions by Saipem' che caratterizza il funzionamento di Bluenzyme utilizza un solvente non tossico e non volatile basato sull’impiego dell’enzima anidrasi carbonica, il più potente catalizzatore naturale per la cattura dell’anidride carbonica naturalmente presente nel corpo umano e in tutti gli organismi viventi per lo scambio organico di CO2 durante la respirazione. Dopo aver analizzato in maniera approfondita il funzionamento di questo enzima naturale, Saipem ha sviluppato una soluzione industriale ad alte prestazioni per la cattura della CO2, più sostenibile in termini ambientali rispetto ai processi tradizionali e più efficiente sul piano dei costi. Questo è possibile perché la tecnologia è idonea all’utilizzo di calore recuperabile da fonti a bassa temperatura.