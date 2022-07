Saipem ritrova la redditività, ricavi su del 40%: il titolo svetta in Borsa

Saipem: perdite ridotte a 130 milioni, ricavi in crescita del 40% a 4,43 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Saipem ha dato il via libera ai conti del primo semestre dell'anno, chiusi con una perdita di 130 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 779 milioni registrato nello stesso periodo del 2021.

Il dato è migliore rispetto alle attese del mercato, con il consensus che prevedeva una perdita nel semestre intorno ai 174 milioni di euro. I ricavi salgono a 4.435 milioni di euro, includendo quelli delle "discontinued operations", riferite all'annunciata cessione del drilling onshore, con un incremento del 39%. L'ebitda adjusted è pari a 321 milioni di euro rispetto a una perdita di 266 milioni nel periodo di confronto.

Gli investimenti tecnici sono pari a 112 milioni (da 135 milioni) mentre l'indebitamento finanziario netto post Ifrs-16 si attesta a 1.703 milioni di euro (dai 1.541 milioni a fine 2021). Per quanto riguarda l'acquisizione di ordini, il dato è pari 4.866 milioni di euro, includendo le discontinued operations, al netto della riduzione di backlog nell'E&C Onshore nel primo trimestre. Il portafoglio ordini è così a 22.984 milioni di euro, ridotto per 180 milioni di euro per la cancellazione del contratto Moscow Refinery in Russia, a seguito della termination nel corso del secondo trimestre.

"Il miglioramento, scrive Saipem nella nota, si registra in tutti i settori di attività, principalmente nei settori Offshore sia Engineering & Construction che drilling. Il risultato netto 'adjusted' da continuing operations riporta una perdita di 104 milioni di euro (contro una perdita di 619 milioni di euro nel primo semestre del 2021).

Per quanto riguarda i risultati 'adjusted' dei diversi settori di attivita' in riferimento alle 'continuing operations, nell'Engineering & Construction Offshore i ricavi del primo semestre 2022 ammontano a 2.072 milioni di euro, 'piu' che raddoppiati rispetto al corrispondente periodo del 2021, riconducibile principalmente ai maggiori volumi sviluppati in Medio Oriente, America Centro Sud e Africa Sub-Sahariana'. L'ebitda 'adjusted' e' positivo per 166 milioni di euro, pari all'8% dei ricavi, rispetto al dato negativo di 271 milioni. 'Il risultato 2021 - ricorda Saipem - era gravato principalmente dagli impatti delle problematiche operative registrate su un progetto eolico nel Mare del Nord e dal mancato contributo dei contratti acquisiti in sostituzione dei progetti terminati nel 2020'.

Nell'Engineering & Construction Onshore, i ricavi ammontano a 1.826 milioni di euro, 'in leggera riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2021, in quanto i minori volumi sviluppati in Africa Sub-Sahariana sono stati in buona parte compensati dai maggiori volumi sviluppati in Sud America, Medio Oriente e Estremo Oriente'. L'ebitda 'adjusted' e' positivo per 11 milioni, pari allo 0,6% dei ricavi, rispetto al dato negativo di 70 milioni.

Nell'Offshore Drilling, Saipem registra ricavi a 289 milioni (+73%) ed un ebitda 'adjusted' a 86 milioni di euro, pari al 29,8% dei ricavi, rispetto ai 45 milioni del corrispondente periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda, infine, le 'discontinued operations' relative all'Onshore Drilling, i ricavi del primo semestre del 2022 ammontano a 248 milioni (+57%) 'per effetto dei maggiori volumi sviluppati principalmente in Arabia Saudita' e l'ebitda 'adjusted' e' di 58 milioni, in aumento rispetto ai 30 milioni. Il risultato netto da discontinued operations registra cosi' una perdita di 7 milioni (40 milioni di euro nel primo semestre del 2021).

Saipem, Caio: "Semestre di crescita e di ritorno alla redditività operativa che rilancia l'azienda su un percorso di sviluppo sostenibile"

I numeri del primo semestre "confermano la validità delle scelte strategiche e organizzative, che hanno consentito di intercettare le opportunità connesse alla ripresa degli investimenti nei settori di riferimento, e che premiamo il lavoro fatto da tutta la squadra di management che si è rafforzata nel tempo''. A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Saipem, Francesco Caio commentando i risultati approvati dal cda. "Sulla base di questi risultati guardiamo con fiducia agli obiettivi dell'anno e di piano grazie anche al completamento della manovra finanziaria positivamente conclusa con l'aumento di capitale il 15 luglio", ha rimarcato Caio.