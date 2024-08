Salari, frena la crescita nell'Eurozona. Ipotesi di un taglio dei tassi a trimestre

Bce, ipotesi di un taglio dei tassi a trimestre

I salari negoziati nell'area dell'euro sono scesi al 3,6% nel secondo trimestre dal 4,7% del primo trimestre 2024. A prima vista, si tratta di un progresso significativo per portare la crescita dei salari in un intervallo coerente con l'obiettivo del 2% della Bce. Tuttavia, i dati non sono così rosei come sembrano.

Dopo tutto, questo non è l'unico indicatore salariale preso in considerazione dalla Bce. L’indice Indeed sui salari è in aumento. E la Bce ha sempre sostenuto che l'indagine di Indeed è un ottimo indicatore anticipatore di 6-9 mesi.

Inoltre, poiché i mercati del lavoro rimangono resilienti, con una forte crescita dell'occupazione, ma con una modesta crescita della produzione, la produttività nell'area dell'euro continua a ridursi. La contrazione della produttività significa che è necessaria una crescita dei salari inferiore al 2% perché i costi aumentino del 2%.

Anche i dati salariali di oggi sono ancora molto lontani da questo livello di crescita salariale. Infine, l'indice PMI dei servizi di questa mattina è aumentato ancora. Questo dato è preoccupante. Le ricerche della Bce suggeriscono che negli ultimi anni questo indice è stato un buon indicatore della futura inflazione dei servizi nell'area dell'euro. Ciò rende più probabile una forte inflazione IPCA dei servizi nei prossimi mesi.

Nel complesso, continuo a ritenere che la Bce taglierà solo in modo graduale. Normalmente, la Bce reagirebbe in modo più deciso all'indebolimento delle indagini manifatturiere. Ma negli ultimi anni queste ultime sono state meno correlate all'economia reale.

Inoltre, la pressione inflazionistica appare ancora troppo persistente. Questo rende difficile tagliare ad ogni riunione. Ma tagliare una volta a trimestre continua a essere fattibile. Si tratta di un percorso di politica monetaria molto più aggressivo rispetto a quello che i mercati oggi valutano.

*Chief European Economist, T. Rowe Price