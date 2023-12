Sam Altman, l'uomo che ha rivoluzionato le nostre vite con ChatGpt

Un anno fa, con il lancio di ChatGPT, che ha portato la rivoluzione dell'intelligenza artificiale nelle nostre case, Sam Altman è emerso come un pioniere, prendendo il testimone da un Elon Musk ormai occupato con le vicende di Twitter (ora X). Altman si è rivelato l'apripista che guida l'umanità verso un futuro di innovazioni affascinanti e spaventose, secondo quanto riportato dall'Economia del Corriere.

Tra i tanti geni digitali della Silicon Valley, Altman si è distinto per il suo impegno a rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti gratuitamente, attraverso la sua impresa, OpenAI. Tuttavia, ha sempre avvertito dei rischi connessi a questa nuova tecnologia, spingendo per l'implementazione di regole e controlli governativi. L'immagine rassicurante di Altman, però, è stata recentemente intaccata dalla battaglia per il controllo di OpenAI.

Lontano dagli inizi della sua avventura nell'intelligenza artificiale, Altman, cresciuto come un genio tecnologico precoce, ha sempre mostrato una contraddizione interna. Da un lato, il timore di creare tecnologie difficili da controllare, dall'altro, la spinta a svilupparle rapidamente per applicazioni commerciali. Questo dualismo è stato descritto da Peter Thiel, amico di lunga data di Altman, come una combinazione di ottimismo e una mentalità survivalist.

Nonostante le crisi e le sfide, Altman ha continuato la sua missione con OpenAI, contribuendo a velocizzare il machine learning e sperimentando modelli di lingua più efficienti, come il celebre ChatGPT. Tuttavia, la sua recente disputa con ChatGPT ha portato a una serie di cambiamenti, compreso il momentaneo licenziamento di Altman.

La storia di Altman è caratterizzata da un costante equilibrio tra la visione di un futuro migliore attraverso la tecnologia e la consapevolezza dei rischi connessi. Mentre la sua figura si erge come un nuovo leader digitale, la sua capacità di gestire le sfide future, comprese le tensioni interne a OpenAI, rimane ancora oggetto di dibattito.