Samsung Italia, Massimo Bullo è il nuovo Head of Digital Transformation

Massimo Bullo è il nuovo Head of Digital Transformation di Samsung Electronics Italia.

Samsung Electronics Italia ha annunciato la nomina di Massimo Bullo in qualità di Head of Digital Transformation. Riportando direttamente al Presidente Sung Taek Lim, l'executive guiderà un team deputato a definire e implementare, in accordo con il top management, la strategia di Digital Transformation dell’azienda: una cabina di regia per le funzioni digital aziendali, un diretto controllo delle funzioni di e-commerce e CRM, nonché una forte collaborazione con le Divisioni commerciali e le loro strutture di vendita online dedicate.



Massimo Bullo arriva in Samsung dopo un’esperienza nel ruolo Direttore Marketing in Nintendo Italia. Precedentemente, ha lavorato in ambito trade marketing e marketing presso le Società Haribo SpA e Ferrero. Bullo è laureato in Marketing e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Padova, con un master in Marketing Management presso la ISTUD Business School, e un Master MBA Executive presso la Business School del Sole 24 Ore.